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Vermem Seni Ellere Hande kimdir?

Vermem Seni Ellere dizisinin karakterlerinden birisi olan Hande rolünde İlayda Ildır'ı izleyeceğiz. İlayda Ildır, Vermem Seni Ellere Hande rolünü oynuyor.

Vermem Seni Ellere Hande Karakteri kimdir?

Atv'nin yeni yaz dizisi Vermem Seni Ellere karakterleri arasında Hande çok merak ediliyor. Vermem Seni Ellere Hande rolünde İlayda Ildır karşımıza çıkacak. Hande, Mehmet'in nişanlısı.

İlayda Ildır kaç yaşında?

İlayda Ildır 27 yaşında. Güzel oyuncu İlayda Ildır 10 Şubat 1996'da İstanbul’da doğdu.

İlayda Ildır nereli

Genç oyuncu İlayda Ildır İstanbul'da doğdu.

İlayda Ildır ne mezunu?

Güzel oyuncu Ilayda Ildır ne mezunu diye merak ediliyor. Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

İlayda Ildır hangi burç?

Güzel oyuncu Ilayda Ildır kova burcudur.

İlayda Ildır sevgilisi kim?

Geçen yaz Alican Okumuş ile Bodrum sahillerinde görüntülenen İlayda Ildır'ın sevgilisini Kuzey Güney ve Kalk Gidelim dizilerinden tanıyoruz.

İlayda Ildır hangi dizilerde oynadı?

2017 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Bilge karakteri ile dizi dünyasına adım atan genç oyuncu, Savaşçı, Söz ve Sefirin Kızı dizilerinde rol aldı. En son Yürek Çıkmazı dizisinde Funda karakterini canlandırmıştı. İşte İlayda Ildır'ın oynadığı diziler şunlar:

2022-2023 Yürek Çıkmazı (Funda) (TV Dizisi)

2019 – Sefirin Kızı (TV Dizisi)

2017-2018 – Söz (Nazlı) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Nazlı) (TV Dizisi)

2017 – Aşk Laftan Anlamaz (Bilge) (TV Dizisi)

İlayda Ildır sosyal medya hesapları

İnstagram: @ilaydaildir

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