Genel hatlarıyla piyasa beklentisine kıyasla daha kuvvetli olan verilerin ardından Asya piyasalarında karışık bir tablo görüyoruz. Günün devamında ise Almanya’da açıklanacak ZEW endeksinin yanında ABD konut başlangıçları ve inşaat izinleri rakamlarını takip edeceğiz. Önceki ay -46,5 değerini alan ZEW mevcut durum endeksinin sınırlı bir iyileşme ile -40 olması beklenirken ekonomik güven endeksinin 13,0’ten 15,6’ya yükseleceği tahmin ediliyor. ABD verilerinin ise konut fiyatlarının göreceli yüksek seyri nedeniyle önceki aya kıyasla daha zayıf bir tablo sergileyeceği öngörülüyor.

TL: Geçen haftaki ABD enflasyon rakamlarının ardından dolar endeksi (DXY) genel hatlarıyla zayıf bir tablo ortaya koymaya devam ederken TL’nin ise göreceli olarak zayıf performansını sürdürdüğünü görüyoruz. Bu kapsamda kur 19,40 seviyesine giderek yaklaşıyor. Hazine ise bugün 5 yıl vadeli devlet tahvil ile 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraçlarını düzenleyerek Nisan ayı borçlanma programını noktalayacak. Önümüzdeki ay ise Hazine’yi çok daha yüklü bir program bekliyor. Öyle ki son açıklanan programa göre Mayıs ayında 103,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 85 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması planlanıyor.

Borsa İstanbul: Haftaya zayıf başlayan Borsa İstanbul momentum kazanma çabalarından sonuç alamazken günü değer kaybı ile noktaladı. Hem yurt dışı piyasaların genel hatlarıyla durgun seyretmesi hem de bayram nedeniyle işlemlerin 3,5 gün ile sınırlı olmasının endeksin haftanın geri kalanında da anlamlı bir varlık göstermesine izin vermeyebileceğini düşünüyoruz. Teknik açıdan baktığımızda ise 5000 puan seviyesinin üzerinde olunmasını kısa vade için pozitif bulmakla birlikte ilk etapta 5200 puan aşılmadan görünümde anlamlı bir iyileşme görmeyi beklemiyoruz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5689 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5650, 5604, 5564 ve 5519 destek olarak izlenebilir. 5729, 5775, 5815 ve 5860 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 19.67 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 19.6505, 19.611, 19.5715 ve 19.493 destek olarak izlenebilir. 19.6895, 19.729, 19.7685 ve 19.847 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ