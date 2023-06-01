Makroekonomik verilerin gündemdeki ağırlığı giderek artıyor. Bu kapsamda yurt içinde bugün Mayıs ayı PMI imalat verileri açıklanacak. 10 ay arka arkaya büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin altında kalan endeks Ocak ayında bu seviyeyi aşmayı başarmış ve Nisan’da 51.5 ile yaklaşık olarak son 1,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Benzer şekilde ABD ve Euro Bölgesi’nde de PMI imalat endeksleri açıklanacak. Ancak nihai nitelikteki verilerin anlamlı bir etki yaratma ihtimali düşük görünüyor. Bu kapsamda ABD’de açıklanacak olan ve hisse senetleri ile korelasyonu yüksek olan ISM imalat endeksi ile ADP özel sektör istihdam rakamının bir adım öne çıktığını düşünüyoruz. Euro Bölgesi’nde açıklanacak TÜFE verisi de günün önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Bölgede enflasyonun yıllık bazda %7’den %6,3’e gerileyeceği tahmin ediliyor. ECB ise bugün son toplantısının tutanaklarını açıklayacak. Ancak tarihsel olarak bakıldığında ECB’nin tutanaklar yoluyla önemli bir mesaj vermediğinin altını çizmek isteriz.

TL: Seçimlerin ardından yukarı yönlü eğilimini devam ettiren USD/TL dün 20,70 seviyesinin üzerini test etmeye başladı. TL açısından günün en önemli konu başlığı olan ilk çeyrek büyüme rakamı ise Türkiye ekonomisinin yıllık bazda %4 büyüdüğünü gösterdi. Ortalama beklenti %3,5 seviyesinde bulunuyordu. Bugün TCMB geçen hafta gerçekleştirdiği ve politika faizini değiştirmeyerek %8,50 seviyesinde bıraktığı toplantısının özetlerini saat 14.00’te yayımlayacak. Yeni bir bilgi görmeyi beklemediğimiz özetlerin anlamlı bir piyasa etkisi yaratmasını beklemiyoruz.

Borsa İstanbul: Seçimin hemen ardından ilk iki işlem gününde oldukça güçlü bir performans sergileyen BIST-100 endeksi dün ise eksi bölgede kapanış yaptı. Endeksin hafta başındaki hızlı değer kazanımı ile +2 standart sapmasının üzerine yükseldiğini düşünürsek geri çekilmenin son derece anlaşılabilir olduğuna inanıyoruz. Eksi kapanışa karşın Cuma günü açıklanacağı tahmin edilen yeni kabineye dair beklentiler risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor. Teknik açıdan baktığımızda ise 4900 puanın altına inilmesini negatif bir unsur olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu noktanın yeniden aşılıp aşılamayacağını yakından takip edeceğiz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5800 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5760, 5713, 5673 ve 5626 destek olarak izlenebilir. 5841, 5887, 5928 ve 5974 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 22.25 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 22.1385, 22.05, 21.9160 ve 21.8050 destek olarak izlenebilir. 22.3610, 22.45, 22.5835 ve 22.6950 ise direnç noktalarını oluşturuyor.