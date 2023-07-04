Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde öğrenciler için vergisiz akıllı telefon vaat etmesinden sonra, öğrenciler vergisiz iPhone fiyat listelerini araştırmaya başladı. Peki vergisiz iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 fiyatları ne kadar? Öğrenciye vergisiz telefon başladı mı? Detaylar haberimizde.

Vergisiz iPhone Fiyatları

-iPhone 12 128 GB vergisiz fiyatı: 19.379 TL

-iPhone 13 mini 128 GB vergisiz fiyatı: 35.999 TL

-iPhone 13 128 GB vergisiz fiyatı: 20.399 TL

-iPhone 14 128 GB vergisiz fiyatı: 24.224 TL

-iPhone 14 Plus 128 GB vergisiz fiyatı: 28.814 TL

-iPhone 14 Pro 128 GB vergisiz fiyatı: 31.364 TL

-iPhone 14 Pro Max 128 GB vergisiz fiyatı: 35.699 TL

Öğrencilere Vergisiz Telefon Satışı Başladı Mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak, konuya ilişkin henüz bir tarih açıklanmadı.