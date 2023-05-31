Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2023 Yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ilk taksit ödemelerinin son günün bugün olduğunu hatırlattı.

Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılına ilişkin Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait İlan Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi’nin ilk taksit ödeme süresinin, bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

Açıklamada, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için 2023 yılına ilişkin Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu.

Vatandaşlarımız, vergilerini belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi www.nevsehir.bel.tr sitemizin E- Belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilirler. Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)