Hayatta doğru bildiğimiz halde sırf herkes yanlış diyor diye onlara katıldığımız oluyor mu? Eminim çevrenizde pek çok kişide de bu durumu gözlemlediğimiz olmuştur. Ağırlıklı olarak birisi kötü veya tam aksi olan bir sey de çoğunluk hem fikirse ona uymamızın altında yatan sebebin aslında psikolojik bir testle çok güzel açıklamışlar.Polonya asıllı ABD'li ünlü sosyal psikolog Solomon Asch'in yaptığı uyum deneyi oldukça ses getirmişti.



Aldığımız kararları çevrenin etkisi (bazen mahalle baskısı) adı altında çok iyi açıklayan bir deney olarak bilinmektedir.

Deney, bir grup üniversite öğrencisini ve önceden belirlenmiş bir operatör grubunu içerir. Sınava giren üniversite öğrencilerine görme testi yaptıkları söyleniyor. Masanın etrafında toplanan gruba önce 3 sıra farklı boyutlarda bir resim gösterilir. Daha sonra onlara başka bir referans çizgisi gösterilir ve Şekil 3'ün ilk satırındaki referans çizgisini bulmaları istenir. Bu sorular birkaç aşamada sorulur. Başlangıçta doğru cevabı veren oyuncu grubu yanlış cevap vermeye başlar. Test hakkında bilgisi olmayan bir katılımcı, doğru cevabı açıkça görüp bildiği halde yanlış cevap vererek gruba girer.

Araştırmanın sonuçlarına göre sınava girenlerin yüzde 76'sı yanlış cevap veriyor. Deney, grubun uyum sağlama davranışını derinlemesine inceler ve oldukça çarpıcı sonuçlar verir.

Yanlış aldığımız kararların tek sorumlusu olarak çoğu kez kendimize yüklensek de aslında gerçek oldukça farklı. Aldığımız kararların en büyük etkeni çevremiz ve buna ne kadar kulaklarımızı tıkarsak tıkayalım yine de büyük çoğunlukla yine etken çoğunluk.