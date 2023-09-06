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Premium otomobil üreticisi Lexus, 80. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde ünlü isimlerle kırmızı halıyı paylaştı. Lexus Türkiye, ülkemizin başarılı oyuncuları Melis Sezen ve Salih Bademci’yi festivalde ağırladı.

Yedi yıldır üst üste festivalin Resmi Araç Sponsoru olan Lexus, geniş ürün gamıyla film yapımcılarını, aktrisleri, aktörleri ve VIP konukları etkinlik alanına götürerek sanat ve otomobili bir araya getirdi. Dünyanın en köklü sinema festivallerinden biriyle birlikte işbirliğine devam eden Lexus, bu yüksek profilli sahneyi bu yıl Melis Sezen ve Salih Bademci ile paylaştı.

Festivalde film gösterimine katılan Melis Sezen ve Salih Bademci, sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Priscilla filmini izlediler. Şık kıyafetleri ve zarif tarzlarıyla odak noktası olan Melis Sezen ve Salih Bademci, Elvis Presley’in eşi Priscilla Presley arasındaki ilişkinin konu edildiği filmden büyük keyif aldıklarını ifade ettiler.

Festival için Venedik’e gelen Melis Sezen ve Salih Bademci’ye seyahatlerinde rehber Saffet Emre Tonguç da eşlik etti.

Lexus LBX de başrolde yer aldı

30 Ağustos’ta başlayan film festivalinde, markanın yeni B SUV modeli LBX, kırmızı halıda boy göstererek başrolde yer aldı. Tamamen yeni modeli LBX, markanın yenilikçi ruhunu ortaya koyarak Venedik’te en az ünlüler kadar dikkat çekti. Lexus’un sahip olduğu lüksü B SUV segmentine taşıyacak olan LBX, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.

Lexus’un yeni B SUV modeli LBX, yeni nesil kendi kendini şarj eden 1.5 litrelik üç silindirli motoru içeren hibrit sistemiyle donatıldı. Yüksek verimlilik sunan tam hibrit sistem, 136 DIN hp maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor. LBX, yeni güç ünitesiyle birlikte şehirde ve virajlı yollarda etkileyici yol tutuş karakteristiğiyle birlikte keyifli bir performans sunuyor.

Bununla birlikte LBX, modayı belirleyen tasarımıyla özgün ve dikkat çekici bir görünüme sahip oldu. LBX, iç ve dış tasarımındaki tüm detaylarıyla Lexus lüksünü yansıtmayı başarıyor.