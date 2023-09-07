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30 Ağustos - 9 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen 80. Venedik Uluslararası Film Festivali'ne Armani Beauty’nin ilk Türk marka elçisi başarılı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Armani Beauty’nin özel davetlisi ve partneri olarak Boran Kuzum katılım gösterdi.

Dilan Çiçek Deniz ile Boran Kuzum 1 Eylül'de, Armani Beauty Lounge’u ziyaret ettikten sonra, kırmızı halıda boy gösterdi. Başarılı iki oyuncu, festivalin en unutulmaz anlarından biri olarak Armani Beauty tarafından Peggy Guggenheim Collection'da düzenlenen ve markanın global davetlilerinin de bulunduğu akşam yemeğine katıldı. Türk marka elçisi Dilan Deniz, şu sözlerle festivalin sonunda duygularını dile getirdi "Geçen yıl Armani Beauty'nin özel davetiyle katıldığım Venedik Film Festivali'nde unutulmaz bir deneyim yaşadım, bu yıl Türkiye'deki ilk marka elçisi olarak tekrar oradaydım. Bu özel birlikteliği bir adım öteye taşımanın ve markanın güzellik ile parfüm dünyasının elçisi olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Böylesine muhteşem etkinliklere katılmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum." dedi.

Armani Beauty partneri Boran Kuzum ise festivalin sonunda, “Armani Beauty partneri olarak Venedik Film Festivali’ne katıldığım için büyük bir mutluluk ve heyecan duydum. Bu etkinlikte bulunmak ve Armani Beauty'nin parçası olmak benim için büyük bir keyifti.” sözlerini belirtti. 2 Eylül’de, Dilan Çiçek Deniz, Arsenale’da düzenlenen Giorgio Armani Privé Haute Couture gösterisi ile partisine Armani Beauty ürünleriyle hazırlanarak göz kamaştırdı.

Armani Beauty, Venedik Uluslararası Film Festivali'nin üst üste altı yıldır Resmi Güzellik Sponsoru olarak önemli bir rol üstleniyor. Bu iş birliği, markanın güzelliğe olan bağlılığını ve sinema dünyasına duyduğu tutkuyu yansıtırken, festival boyunca Armani Beauty, ünlülerin ve konukların kırmızı halıdaki görünümlerine luminous silk foundation ve lip power matte ürünleri ile etkileyici bir imza atıyor. Festivalin sinematik atmosferiyle markanın güzellik ürünlerinin mükemmel uyumu, Armani Beauty'nin etkileyici ve sofistike tarzını vurgularken, bu iş birliği hem güzellik hem de sinema dünyasını bir araya getirerek unutulmaz deneyimler yaratmayı amaçlıyor.