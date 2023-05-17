Trabzon'un önemli liman kentinden gelen AK Parti Milletvekili Vehbi Koç, Türkiye'nin denizcilik sektörüne önemli katkılar sunacak bir isim olarak Meclis'e adım attı. Uzak Yol Gemi Kaptanı olan Koç, sektörün gelişmesi ve Türkiye'nin denizcilik faaliyetlerindeki ivmenin devam etmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki son 20 yılda denizcilik faaliyetlerinin önemli bir ivme kazandığını vurgulayarak, yeni ve geliştirici projeler üzerinde çalıştığını ifade etti. Meclis görevi boyunca vatandaşların beklentilerine cevap vermeye çalışırken, denizcilik faaliyetlerinin daha da gelişmesi için sorumluluğunun bilincinde olduğunu dile getirdi.

Vehbi Koç, denizcilik mesleğindeki zorluklarla başa çıkma becerisinin, vatandaşlara hizmet noktasında da kullanacağını vurguladı. "Az konuşup çok iş üretme prensibiyle" hareket edeceklerini belirten Koç, önceliklerinin Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi olduğunu ve liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihi bir zaferle yeniden Cumhurbaşkanı seçmek olduğunu söyledi.

Vehbi Koç, Trabzon'da ilköğretim ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Denizcilik sektöründe uzun yıllar çalışan Koç, armatörlük, brokerlik, deniz ticareti, gemi inşaatı ve alım-satımı gibi farklı alanlarda deneyim kazandı. 2004 yılında AK Parti'ye katılan Koç, partide çeşitli görevlerde bulundu ve Piri Reis Denizcilik Vakfı'nı kurarak başkanlık görevini üstlendi.

Vehbi Koç'un Meclis'e girişi, denizcilik sektörünün geleceği ve Türkiye'nin uluslararası alanda denizcilikteki rolünün güçlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yenigün Haber Merkezi