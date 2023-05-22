IZI, 22 milyon dolarlık finansman sağladı ve zkSync Era için Orderbook DEX'i başlattı; VEGA yaklaşan lansman beklentisinde yükseliyor

Bybit Global ekibi tarafından hazırlanan bültende sektör gelişmelerine yer veriliyor.

ABD hisse senetleri, borç tavanı dalgalanmaları nedeniyle geçen Cuma günü %0,14 düştü. Kripto para piyasasında Bitcoin ve Ethereum son 24 saatte sırasıyla %0,33 ve %0,14 düştü. Bugünün en iyi performansı, cazip teşviklerle zkSync Era'da AMM ve orderbook DEX'i başlatması nedeniyle son 24 saatte %7 artan IZI'dir.

iZUMi Finance (IZI), hizmet olarak likidite (LaaS) sunan çok zincirli bir merkezi olmayan finans (DeFi) protokolüdür. Platformun ilk modeli LiquidBox, teşvik verimliliğini artırır, likidite sağlayıcıları için ek ödüller sağlar ve protokollerin verimli bir şekilde daha fazla likidite çekmesine yardımcı olur. Ayrıca yapılandırılmış teşvik ve otomatik yeniden tabanlı modüllerle "havuz 2 ikilemlerine" bir çözüm sunar.

Çok zincirli bir DEX olarak IZI, kripto ekosisteminde ilgi görüyor ve yakın zamanda zkSync Era'ya konuşlandırılması muhtemelen daha fazla kullanıcı çekecek ve daha fazla benimsenecek. IZI'nin özellikleri, onları güçlü bir DEX haline getiriyor ve gelişmekte olan bir ekosistemde cazip teşviklerle zkSync Era başlatmak, daha fazla kullanıcı çekmeye ve diğer DEX'lerden sıyrılmaya yardımcı olacak ve potansiyel olarak oradaki en iyi DEX olmalarını sağlayacak.

Vega Protokolü (VEGA), protokolün canlıya geçmesi beklentisi nedeniyle geçen hafta %20'nin üzerinde bir artış gördü. Vega Protokolü, türevlerin oluşturulmasını ve ticaretini sağlayan merkezi olmayan bir finans (DeFi) platformudur. Topluluk kısa bir süre önce, Vega Ethereum köprüsü aracılığıyla para yatırma ve çekme işlemleri için USDT, USDC ve ERC20 belirteçlerini onaylayarak ticarete başlamayı teklif etti ve onaylandı. Alım satıımı yeni başlayan Vega'ya ilgi yüksek oldu ve protokol, en popüler kripto veri toplayıcı platformu olan DeFiLlama'ya eklendi.

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