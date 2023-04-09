ABD'li Oscar ödüllü 59 yaşındaki aktör Brad Pitt, milyon dolarlık malikanesinde kimsesiz kiracısından yıllarca kira almamış. Cassandra Peterson'ın, dergiye verdiği röportajda ortaya çıkan gerçek hayranları tarafından takdir edildi.

People dergisine konuşan Cassandra Peterson, Pitt'in aynı bölgede 22 evi daha bulunduğunu belirterek, "O adama çok nazik davrandı. Karısı ölmüştü ve yaşlı adam tek başına yaşıyordu. Brad'in ondan ölene kadar kira almadığını biliyorum" dedi.

Kiracısının Brad Pitt'in evine taşındığında 90'lı yaşlarında olduğunu belirten Cassandra Peterson, "105 yaşındaki kiracısından ölene kadar kira almadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi