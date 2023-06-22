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Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı olarak atanan Vedad Gürgen kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Vedad Gürgen biyografisi ve kısaca iş hayatından bahsedelim:

Vedad Gürgen kaç yaşında, nereli?

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Vedad Gürgen 1973 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Atatürk Anadolu Lise'sinden mezun olan Vedad Gürgen 50 yaşında.

Vedad Gürgen kaç yaşında?

Vedad Gürgen 50 yaşında. Vedad Gürgen 1973 yılında Ankara’da doğdu.

Vedad Gürgen Ankara'da doğdu.

Vedad Gürgen ne mezunu?

İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun olan Vedad Gürgen yine İTÜ'de Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Analizi ve Boyutlandırma Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Vedad Gürgen biyografisi ve çalıştığı yerler

1998 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığında mühendis olarak göreve başlayan Vedad Gürgen 2000 - 2007 yılları arasında müfettiş olarak görev yaptı. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra iç denetçi olarak görev yaptı. İç Denetim Birimi Başkanlığında Başkan Yardımcısı ve Başkanlık görevlerini yürüttü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulmasından sonra Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini vekâleten yürüttü. 2012 yılında Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür olarak görev yaptı.

Vedad Gürgen sosyal medya hesapları

Twitter hesabı: @VedadGurgen

Kaynak: HABER MERKEZİ