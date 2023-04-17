Ekranların iki ünlü oyuncu ismi Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu bir süredir aşk yaşıyordu. İddialara göre çift, nikah masasına oturacak.
“YUVA KURMAK İSTİYORUM
"Yuva kurmak istiyorum" Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün, yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edildi. 40 yaşındaki güzel oyuncunun evlenip çocuk sahibi olma hayali de var.
3. KEZ DAMAT OLUYOR
Gelinim Mutfakta puan durumu 17 Nisan Pazartesi 2023 | Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
Bir kez daha düğün hazırlıklarına başlayan Hacıoğlu'nun bu üçüncü evliliği olacak. Daha önce Duygu Kaya Kumarki ve Vildan Atasever'le evlenen Hacıoğlu'nun, Kumarki'den bir çocuğu bulunuyor.