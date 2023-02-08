GEÇMİŞ OLSUN, BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Depremde hayatını kaybedenlere , Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Dileğim bu ki ; Seçimlerin bir yıl ertelenmesini, yaraların sarılması için de , partilere verilecek yardımların, bölge için onarım hamlesine katkı sunacağı malumdur. Hatta milletvekillerinin de maaşlarını bağış yapması birlik, beraberlik için iyi bir örnek olacağına eminim.
Saygılarımla,
İlter AVCI
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VATANDAŞLIK İŞTE ÖYLE BIR ŞEY
Merhaba ; YeniGün Okurları..
Ne Ekersen Onu Biçersin
Bu anlamlı söz ile başlayalım.
Evet oligart olmak her şeye ulaşmak demektir. Oligart olduğun zaman , tak diye açarsın telefonu, şak diye çıkar karşına genel başkan, bakan, vekil , belediye başkanı.
Vatandaş olduğun zaman siyasetçilere ulaşmak Everest tepesine ulaşmaya benzer.
Seni tanımazlar, ciddiye de almazlar. Sekreteri çıkar, not alır onu da çöp kutusuna atarlar. Hatta içinden de derler ki ; Off bu milletin derdi bitmez , Allah sabırlar versin ! Bu ne ya diye de mırıldanırlar.
İşte böyle bir şey !
Sen bu partinin ve idealinin emektarı , ezilmiş , talimar biri olsan dahi onun gözünde bir hiçsin !
Ama yeni seçilmiş bir Belediye başkanı gitse ziyarete ailece kabul görür , el bebek , gül bebek tutarlar , sen bir eleştiri yapsan hemen sustururlar. Ona sıra geldi mi o bir Şehzâde.
O ziyarete gittiği zaman korona , morona fark etmez , hemen içeri alırlar. Sen ellide feryat et nafile , ne diyeceğin de boğazında düğümlenir kalır.
Sade vatandaşlık öyle bir şey...
NOT: Sayın ; Cumhurbaşkanımızın bu konudaki duyarlılığını tebrik ediyorum.
Bu kaleme aldıklarım makamları aşağılamak anlamı taşımaz. Böyle oluyor diye de yazılmadı , olmamalı maksadı ile yazılmıştır. Devlet bizim, Makam bizim.
GÜÇ
Şanlı yaprakları tarihin açılmış , duruyor ;
Canlı bir levha , fakat her yiğidin girmesi güç.
Nice destanların ilhamı olan kavmimize ,
Ata ' dan sonra , bir efsane beğendirmesi güç.
F. Nafiz Çamlıbel
Sevgi ve Saygılarımla
Kalın Sağlıklı