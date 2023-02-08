GEÇMİŞ OLSUN, BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Depremde hayatını kaybedenlere , Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Dileğim bu ki ; Seçimlerin bir yıl ertelenmesini, yaraların sarılması için de , partilere verilecek yardımların, bölge için onarım hamlesine katkı sunacağı malumdur. Hatta milletvekillerinin de maaşlarını bağış yapması birlik, beraberlik için iyi bir örnek olacağına eminim.

Saygılarımla,

İlter AVCI

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VATANDAŞLIK İŞTE ÖYLE BIR ŞEY

Merhaba ; YeniGün Okurları..

Ne Ekersen Onu Biçersin

Bu anlamlı söz ile başlayalım.

Evet oligart olmak her şeye ulaşmak demektir. Oligart olduğun zaman , tak diye açarsın telefonu, şak diye çıkar karşına genel başkan, bakan, vekil , belediye başkanı.

Vatandaş olduğun zaman siyasetçilere ulaşmak Everest tepesine ulaşmaya benzer.

Seni tanımazlar, ciddiye de almazlar. Sekreteri çıkar, not alır onu da çöp kutusuna atarlar. Hatta içinden de derler ki ; Off bu milletin derdi bitmez , Allah sabırlar versin ! Bu ne ya diye de mırıldanırlar.

İşte böyle bir şey !

Sen bu partinin ve idealinin emektarı , ezilmiş , talimar biri olsan dahi onun gözünde bir hiçsin !

Ama yeni seçilmiş bir Belediye başkanı gitse ziyarete ailece kabul görür , el bebek , gül bebek tutarlar , sen bir eleştiri yapsan hemen sustururlar. Ona sıra geldi mi o bir Şehzâde.

O ziyarete gittiği zaman korona , morona fark etmez , hemen içeri alırlar. Sen ellide feryat et nafile , ne diyeceğin de boğazında düğümlenir kalır.

Sade vatandaşlık öyle bir şey...

NOT: Sayın ; Cumhurbaşkanımızın bu konudaki duyarlılığını tebrik ediyorum.

Bu kaleme aldıklarım makamları aşağılamak anlamı taşımaz. Böyle oluyor diye de yazılmadı , olmamalı maksadı ile yazılmıştır. Devlet bizim, Makam bizim.

GÜÇ

Şanlı yaprakları tarihin açılmış , duruyor ;

Canlı bir levha , fakat her yiğidin girmesi güç.

Nice destanların ilhamı olan kavmimize ,

Ata ' dan sonra , bir efsane beğendirmesi güç.

F. Nafiz Çamlıbel

Sevgi ve Saygılarımla

Kalın Sağlıklı