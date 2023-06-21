Bu Kurban Bayramı’nda ne vatandaş tatile gidebiliyor, ne de otelci bayramında beklediği müşteriyi bulabiliyor. Otelcinin tüm umudu turistlerde. . 9 güne çıkarılan bayram tatili öncesi vatandaşlar tatil planı yapmaya niyetlendi, ancak otel fiyatlarını görünce hayal kırıklığına uğradı.

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. 9 güne çıkarılan bayram tatili öncesi tatil planı yapan vatandaşlar ı adeta evde oturmaya mahkum etti. Tatil yapmaya niyetlenen ancak otel fiyatlarını görünce hemen çark eden çalışanlar eğer olanak bulursa memleketlerine akrabalarına gitmeye uğraşacak. Bu arada şehirler arası otobüs fiyatları da aldı başını gitti. Oteller ve ulaşımı sağlayan seyahat acentaları, uçak fiyatları, fırlayan dolar kuru ve yüksek enflasyon nedeniyle ürkütücü oranda arttı.. Fiyatlara geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı.. Bu zam kervanına butik oteller ve pansiyonlarda katıldı. Özelikle yerli turist bekleyen butik otel ve pansiyonlar boş kaldı. Orta gelir grubuna dahil vatandaşların tatil hevesleri de kursağında kaldı.

Yani bu yıl Kurban Bayramı tatili yapmak isteyen vatandaşların cebi kelimenin tek anlamıyla alev alev yanıyor. Geçtiğimiz yıla nazaran butik otel ve pansiyonlarda bile i fiyat artışı yüzde 100'ü geçti.

Oysa Turizm sektörü 9 güne çıkarılan bayram tatilini dört gözle bekliyordu. Ancak üst gelir grubunun tatil yaptığı bazı otellerde doluluk oranı yüzde 100'ü bulurken bir tur yetkilisi Antalya ve Kıbrıs'taki otellerin neredeyse dolduğunu açıkladı. Bodrum'da ise boş oda bulmak neredeyse imkansız.

9 günlük tatili değerlendirmek isteyen çocuksuz bir çiftin orta halli bir otelde 8 gece için en az 25 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Çocuklu aileler için ise bayram tatilini otelde geçirmek sadece hayal olmaktan öteye geçemiyor.