VASKİ, 213 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Başvuruları Kabul Ediyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde istihdam etmek üzere 213 mevsimlik işçi alımı yapacak. Başvuruların internet üzerinden kabul edildiği duyuruldu.

İstenen Pozisyonlar ve Başvuru Süreci

VASKİ, 139 genel beden işçisi, 6 engelli genel beden işçisi, 56 silahlı özel güvenlik personeli ve 12 yük taşıma şoförü pozisyonları için adayları arıyor. Başvurular kariyer.vaski.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

Başvuru Şartları ve Kriterler

Başvuru yapacak adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirli yaş aralığında bulunmak, ilkokul veya ilköğretim mezunu olmak gibi kriterler aranmaktadır. Adayların suç kaydının olmaması ve belirli süre içinde hizmet sözleşmesi imzalamamış olmaları da gerekmektedir.

Kura Usulüyle Alım Yapılacak

VASKİ, işçi alımlarını şeffaf ve liyakat esasına dayalı olarak kura usulüyle gerçekleştirecektir. Başvuruların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Kura çekimi canlı olarak yayınlanacak ve adaylar internet üzerinden takip edebilecektir.

Başvuru Tarihleri ve İnternet Adresi

Başvuruların son tarihi 15 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir. Adaylar başvurularını kariyer.vaski.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler. İlgilenen adayların başvuru sürecini takip etmeleri önemlidir.

VASKİ'nin İstihdam Olanakları

VASKİ, mevsimlik işçi alımıyla iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedeflemekte ve adaylara eşit fırsatlar sunmaktadır. İşçi alımıyla ilgili detaylı bilgilere ve başvuru sürecine VASKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.