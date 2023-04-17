1918'de Van'ın Başkale ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi, I. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yaşanan önemli olaylardan biriydi. Savaş sürecinde Doğu Anadolu'da pek çok bölge Rus ve Ermeni güçlerinin eline geçmişti. Ancak 1918 yılında Rus İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu kaotik durum ve Rusya'nın savaştan çekilme kararı, bu durumun değişmesine yol açtı.

Rus ve Ermeni güçlerinin Başkale'den geri çekilmesi, bölgedeki güç dengelerinin değişmeye başladığının bir göstergesiydi. Bu geri çekilme, Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu'da yeniden etkinliğini artırmasına ve Rusya'nın savaştan çekilmesiyle bu toprakların tekrar Osmanlı yönetimine geçmesine olanak sağladı.

Başkale ilçesinde yaşayan yerel halk, Rus ve Ermeni güçlerinin geri çekilişiyle birlikte yeni bir döneme girdi. Bu geri çekilme, bölgedeki halkın güvenliğini ve topraklarının geleceğini etkileyen önemli bir gelişmeydi. Aynı zamanda, yerel halkın yaşamında ve yönetiminde önemli değişikliklere yol açan bu olay, Doğu Anadolu'nun tarihi sürecinde önemli bir dönüm noktasıydı.

Sonuç olarak, 1918'de Van'ın Başkale ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilmesi, I. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yaşanan önemli tarihi olaylardan biridir. Bu geri çekilme, Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu'da topraklarını yeniden ele geçirmesine ve bölgenin istikrarının sağlanmasına katkıda bulunmuştur.

YENİGÜN HABER MERKEZİ