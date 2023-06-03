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Van Valiliği, düzensiz göçmene geçit vermiyor. Valilik tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, 2023 yılında 44.309 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.

Ağrı Valiliği'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İLİMİZDE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

26 Mayıs-01 Haziran'da;
-1.717 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi
- 68 düzensiz göçmen yakalandı

2023 yılında;
-44.309 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi
-2.628 düzensiz göçmen yakalandı

YENİGÜN HABER MERKEZİ
 