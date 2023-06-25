Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Van ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Van Liselerinin 2021 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Van / Edremit / Van Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 451,05 2,71 2,69 Van / İpekyolu / İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 439,28 4,06 4,13 Van / Tuşba / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 422,16 6,36 6,51 Van / İpekyolu / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 413,05 7,75 8,1 Van / Erciş / Erciş Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 403,95 9,26 10,26

Van / İpekyolu / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 399,32 10,05 11,28 Van / Edremit / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 388,50 12 13,68 Van / Muradiye / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 376,12 14,48 16,64 Van / Tuşba / Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 370,51 15,66 18,14 Van / Erciş / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 366,09 16,63 18,02 Van / İpekyolu / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 360,29 17,97 18,45 Van / Edremit / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 349,74 20,52 20,76 Van / Erciş / Sevim Kürüm Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 349,08 20,7 21,71 Van / İpekyolu / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) Farsça 330,43 25,85 27,2 Van / İpekyolu / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 325,31 27,44 25,9 Van / Edremit / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 312,80 31,57 32,56 Van / Erciş / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 308,52 33,07 36,8 Van / İpekyolu / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 305,71 34,11 37,49 Van / Erciş / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 294,42 38,44 43,5 Van / Erciş / Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 293,47 38,83 45,1 Van / Edremit / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 293,21 38,94 32,62 Van / İpekyolu / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 283,41 43,12 49,66 Van / İpekyolu / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 269,47 49,69 52,86 Van / Edremit / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 268,55 50,15 – Van / Gevaş / Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 267,96 50,45 – Van / Tuşba / Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 263,42 52,8 46,28 Van / Özalp / Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 255,88 56,88 63,64 Van / Tuşba / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 251,82 59,2 46,77 Van / Edremit / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 235,42 69,39 – Van / Tuşba / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 235,03 69,65 63,27 Van / Gürpınar / Şehit Haluk Varlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 221,47 78,92 78,76 Van / Muradiye / Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 208,61 87,51 63,94 Van / Tuşba / Tuşba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 206,22 88,96 – Van / Başkale / Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 199,41 92,6 94,51 Van / Çaldıran / Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 197,30 93,56 64,09

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için MEB tarafından yapılan duyuruları takip etmek önemlidir.