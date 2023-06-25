Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Van ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Van Liselerinin 2021 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Van / Edremit / Van Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|451,05
|2,71
|2,69
|Van / İpekyolu / İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|439,28
|4,06
|4,13
|Van / Tuşba / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|422,16
|6,36
|6,51
|Van / İpekyolu / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|413,05
|7,75
|8,1
|Van / Erciş / Erciş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|403,95
|9,26
|10,26
|Van / İpekyolu / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|399,32
|10,05
|11,28
|Van / Edremit / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|388,50
|12
|13,68
|Van / Muradiye / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|376,12
|14,48
|16,64
|Van / Tuşba / Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|370,51
|15,66
|18,14
|Van / Erciş / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|366,09
|16,63
|18,02
|Van / İpekyolu / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|360,29
|17,97
|18,45
|Van / Edremit / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|349,74
|20,52
|20,76
|Van / Erciş / Sevim Kürüm Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|349,08
|20,7
|21,71
|Van / İpekyolu / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Farsça
|330,43
|25,85
|27,2
|Van / İpekyolu / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|325,31
|27,44
|25,9
|Van / Edremit / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|312,80
|31,57
|32,56
|Van / Erciş / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|308,52
|33,07
|36,8
|Van / İpekyolu / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|305,71
|34,11
|37,49
|Van / Erciş / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|294,42
|38,44
|43,5
|Van / Erciş / Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|293,47
|38,83
|45,1
|Van / Edremit / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|293,21
|38,94
|32,62
|Van / İpekyolu / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|283,41
|43,12
|49,66
|Van / İpekyolu / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|269,47
|49,69
|52,86
|Van / Edremit / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|268,55
|50,15
|–
|Van / Gevaş / Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|267,96
|50,45
|–
|Van / Tuşba / Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|263,42
|52,8
|46,28
|Van / Özalp / Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|255,88
|56,88
|63,64
|Van / Tuşba / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|251,82
|59,2
|46,77
|Van / Edremit / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|235,42
|69,39
|–
|Van / Tuşba / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|235,03
|69,65
|63,27
|Van / Gürpınar / Şehit Haluk Varlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|221,47
|78,92
|78,76
|Van / Muradiye / Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|208,61
|87,51
|63,94
|Van / Tuşba / Tuşba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|206,22
|88,96
|–
|Van / Başkale / Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|199,41
|92,6
|94,51
|Van / Çaldıran / Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|197,30
|93,56
|64,09
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için MEB tarafından yapılan duyuruları takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ