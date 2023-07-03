Valve, AI (Yapay Zeka) teknolojisinin kullanımına ilişkin bazı noktaları açıklığa kavuşturdu ve AI üretimi içeriğin Steam'de nasıl denetleneceğine dair daha fazla bilgi verdi. Valve, AI ve oyun geliştirmede nasıl kullanılabileceğini, ve şirketin Steam'de hangi oyunlara izin verdiğini gözden geçirirken nasıl bir etken olacağını öğrenmeye devam ettiğini belirtti.

AI Teknolojisi Hakkında Valve'nin Görüşü

Valve, "Her zaman olduğu gibi, önceliğimiz aldığımız başlıkların olabildiğince fazlasını yayınlamaktır," dedi ve AI'nın bu süreci daha zor hale getirebileceğini belirtti. Valve, bir geliştiricinin "AI kullanarak varlıklar oluşturma konusunda yeterli hakka sahip olduğunu" anlamanın her zaman kolay olmadığını ifade etti.

Hukuki Belirsizlikler ve Telif Hakları

Valve, belirli AI oluşturulan varlıkların kullanımı etrafındaki hukuki belirsizliklere değindi ve "oyunlarını göndermek için uygun haklara sahip olduklarından emin olmak geliştiricinin sorumluluğudur" dedi. Valve, mevcut telif hakkı yasalarının ve politikalarının yansıması olan inceleme sürecinin, zamanla bu yasalar ve politikaların evrimleşmesiyle birlikte gelişeceğini belirtti.

Valve'nin AI Teknolojisi Konusundaki Politikası

Valve, platformunda yenilikleri "hoş karşılamaya ve teşvik etmeye" devam edeceğini, ve AI teknolojisinin bu süreçte bir rol oynaması gerektiğini belirtti. Ancak, geliştiricilerin "uygun ticari lisanslarla" bu AI teknolojilerini kullanabileceklerini, ancak "mevcut telif haklarını ihlal edemezler" dedi.

Sonuç

Valve, "Son olarak, Uygulama gönderme kredileri genellikle iade edilemez, ancak inceleme sürecimiz üzerinde çalıştığımız bu durumlarda onları sunmaktan mutluluk duyarız" ifadesini kullandı.

AI Teknolojisi ve Video Oyunları

AI, video oyun endüstrisi üzerinde sıcak bir tartışma konusu. Ubisoft gibi birçok geliştirici, bu yılın başlarında Ghostwriter AI aracını duyurarak bu yeni teknoloji ile flört etti. High on Life ekibi, video oyunu sesli diyalog oluşturmak için AI'yi kullandı.

Seslendirme Sanatçılarından AI Skepticizmi

Öte yandan, Jane Perry, Troy Baker, Jennifer Hale ve David Hayter gibi birçok ünlü video oyunu seslendirme sanatçısı, AI'nın gerçekten insan performanslarını taklit edip edemeyeceği ve seslendirme endüstrisi üzerindeki etkisinin ne olabileceği konusunda şüphelerini dile getirdi