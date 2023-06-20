Takımlı Ölüm Kalım Savaşı modu, VALORANT'ın yeni oyun modlarından biri olacak ve 28 Haziran 2023 tarihinde 7.0 Yaması ile birlikte oyuna eklenecek. Bu modda oyuncuları zamana dayalı dört aşama bekliyor ve ekonomi derdi bulunmuyor. Oyuncular, her 1,5 saniyede bir dirilecek ve 100 skora ilk ulaşan takımı kazanacak.

Modda belirlenen süreler, karşılaşma süresinin toplamda 9 dakika 30 saniye olacağını gösteriyor. Oyuncular her 1,5 saniyede bir dirilerek hızlı bir tempoda mücadele edecekler. İlk ulaşılan 100 skorla karşılaşma sona erecek ve skoru daha yüksek olan takım kazanacak. Eğer skorlar eşitse, karşılaşma berabere sonuçlanacak.

Takımlı Ölüm Kalım Savaşı modunda oyuncuların silah ve mühimmat konusunda endişelenmesine gerek yok. Karşılaşmanın başında veya Başlangıç Odası'ndayken her aşama için mühimmatlarını seçebilecekler. Silahlar, aşamalar ilerledikçe daha da güçlenecek ve oyuncular daha ölümcül hale gelecekler.

Modda dikkat çeken bir özellik ise Silah Noktaları. Haritanın belirli noktalarına yerleştirilen Silah Noktalarında oyuncular, kuşanabilecekleri farklı silahlar bulacaklar. Ancak silahları düşmanlara kaptırmamak için dikkatli olmaları gerekecek. Silah Noktalarında çıkacak silahlar her karşılaşmada farklı olabilir ve aşamalar ilerledikçe daha güçlü silahlar ortaya çıkacak.

Modda sağlık ve destek için İyileştirme Küreleri ve Ulti Küreleri yer alacak. İyileştirme Küreleri, oyunculara can ve kalkan sağlayacak. Bu küreler haritanın belirli bölgelerinde bulunacak ve düşman takımın da bu kürelere ulaşmak için mücadele edeceği unutulmamalı.

Ulti Küreleri ise oyuncuların ultisini kullanabilmeleri için yüzdelik olarak dolduracak. Karşılaşmada skor alındıkça ulti yüzdesi de artacak. Ayrıca yetenek yükleri de zamanla yeniden dolacak ve her yeteneğin yeniden dolma süresi farklı olacak.

Oyuncular, öldükten sonra takımlarının güvenli Başlangıç Odası'nda dirilecekler. Dirildikten sonra 15 saniyeliğine yeteneklerden ve mermilerden hasar almayacaklar. Ancak 15 saniye sonra Başlangıç Odası'ndan ayrılmazlarsa hasar almaya başlayacaklar.

Takımlı Ölüm Kalım Savaşı modunda oynanan her karşılaşma başına 1000 XP kazanılacak. Bu modun heyecanını yaşayan oyuncular, aynı zamanda değerli deneyim puanları da kazanacaklar.

VALORANT'ın yeni Takımlı Ölüm Kalım Savaşı modu, oyunculara yeni bir heyecan ve eğlence sunmaya hazırlanıyor. Oyunun yapımcısı Riot Games'in detaylı bir şekilde açıkladığı bu mod, 28 Haziran 2023 tarihinde oyuncularla buluşacak. Oyuncular, zamana dayalı aşamaları, hızlı tempoyu ve silah mücadelesini deneyimleyerek bu yeni modun keyfini çıkarabilecekler