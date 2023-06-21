Olası yangınlarla mücadele kapsamında, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla Tunceli'de 31 Ekim tarihine kadar ateşli piknik, kamp ve çadır kurmak yasaklandı.

Tunceli Valiliği açıklamasında; "Tunceli İli hudutları genelinde 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 maddeleri kapsamına giren köylerin hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakılması yasaktır. İlimiz ormanlarının tamamında ateş yakmak yasaktır. Yangın istihbaratı konusunda orman görevlileri yanında, güvenlik birimleri de görevlerini ifa ederken bu görevleri de hassasiyetle takip edecektir. 31 Ekim 2023 tarihine kadar Pülümür ve Munzur vadilerinde ateşli, ateşsiz piknik yapmak, kamp yapmak, çadır kurmak yasaktır. Mahalli köylülerin işi gereği ormana giriş ve çıkışları dışında izinsiz olarak ormanlara giriş ve çıkış yasaklanmıştır. Köy muhtarları, köy bekçileri vasıtasıyla gerekli gözetmeler yaptırılarak şüpheli şahısların tespiti halinde derhal güvenlik güçlerine ve orman teşkilatına haber vereceklerdir." ifadelerine yer verdi.