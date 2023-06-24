Tekirdağ’da Valilik tarafından alınan kararla, belirlenen alanlar dışında piknik yapmak, mangal yakmak ve konaklamak 15 Eylül 2023’e kadar yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından alınan karara göre, Tekirdağ genelinde orman idaresince belirlenmiş mesire yerleri ve tabiat parkları dışındaki orman alanlarında mangal yapmak, semaver yakmak, tüp kullanmak ve her türlü ateş yakmak, konaklamak, gecelemek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak 6831 sayılı Orman Kanununun 76. Maddesi gereğince yasaklandı.

Süleymanpaşa ilçesinde; Atatürk Şehir Ormanı, Kartaltepe Tabiat Parkı, Kınıklar Çeşmesi Mesire Yeri alanlarında belirlenen kurallara göre piknik yapmak, mangal yakmak serbest bırakıldı.

Çerkezköy ilçesinde; Kızılpınar-Karatepe Mesire Yeri, Kartaltepe Mesire Yeri alanları yasakların dışında tutulurken, piknik yapmak ve mangal yakmak gibi faaliyetler kurallara tabii tutuldu.

Kapaklı ilçesinde; Kazakgölü Mesire Yeri, Çorlu ilçesinde; Esetçe Mesire Yeri, Saray ilçesinde; Bahçeköy Mesire Yeri, Yumurtadere Mesire Yeri, Safaalan Mesire Yeri, Laladere Mesire Yeri, Çamlıkoy Tabiat Parkı piknik yapmak ve mangal yakmak için kurallar dahilinde serbest bırakıldı.

Hayrabolu ilçesinde ise Örey Korusu Mesire Yeri mangal ve piknik yapmak için uygun alan olarak belirlendi.

Mangal ve piknik için müsaade edilen mesire yerlerinde, ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek 6831 sayılı Orman Kanununun 76. Maddesi gereğince yasaklandı. Bu konuda alınması gereken tedbirler mesire yerleri işletmecileri tarafından alınacak ve mesire alanının içerisi sürekli kontrol ve denetim altında tutulacak.

