Alanyaspor maçında sakatlanan ve diz travmasına bağlı iç menüsküs yaralanması teşhisi konulan Ekvadorlu Enner Valencia'nın, 2 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçında oynayabilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Ekvadorlu futbolcunun Dünya Kupası’ndan kalma diz sakatlığı Alanyaspor maçında aldığı darbenin ardından nüksetmiş ve golcünün derbide forma giymesi zora girmişti.

DERBİYE YETİŞMESİ İÇİN ÖZEL TEDAVİ UYGULANIYOR

Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması teşhisi konulan Valencia, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde her gün aksatmadan yaklaşık 1,5 saat süren bir tedavi görüyor. Enner Valencia, 2 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olmak ve bu sezon ligde rakip filelere gönderdiği 25 golü arttırarak Aykut Kocaman’ın 1988-89 sezonunda krallık tacını takarken ulaştığı 29 gollü rekorunu da geçerek adını Fenerbahçe tarihine yazdırmak istiyor.