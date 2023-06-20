2022-2023 sezonunu CEV Şampiyonlar Ligi ve AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonluğu ile tamamlayan VakıfBank’ın yeni sezondaki pasör çaprazı belli oldu. Sarı-siyahlılar ABD’li yıldız Jordan Thompson ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

5 Mayıs 1997’de ABD’nin Minnesota eyaletinde dünyaya gelen Jordan Thompson, Cincinnati Üniversitesi’nde voleybola başladıktan sonra ülkemizde Fenerbahçe formasıyla profesyonel oldu. Ardından Eczacıbaşı Dynavit’te oynayan Thompson, geçtiğimiz sezonu ise İtalya’da Vero Volley Milano formasıyla geçirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı formasını da giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan kadroda yer aldı. Thompson milli takım kariyerinde ayrıca 2019 ve 2021’de FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu da yaşadı.