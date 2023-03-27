Türkiye’nin ilk karbon negatif bankası olan VakıfBank, tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla devam ettirirken İFM’deki yeni binası ile de yerleşkede Leed Gold sertifikası alan ilk banka oldu. Faaliyetlerinin hiçbir zaman sadece finansal sonuçları ile yetinmeyen ve sürdürülebilirlik kavramına bütünsel şekilde yaklaşan VakıfBank’ın yeni binasında enerji verimliliği, peyzaj tasarımında biyoçeşitlilik, su tüketimini azaltan teknolojiler öne çıkıyor. Daha tasarım aşamasında bina sakinlerinin gün ışığından optimum düzeyde faydalanmalarına odaklanan projede, inşaat sırasında sürdürülebilir malzeme kullanılmasına ve çıkan atıkların geri dönüşümüne de dikkat edildi.

Yüksek enerji verimliliği, çevre dostu malzemeler, bisiklet parkları…

Sürdürülebilirlik alanındaki yerel ve uluslararası endeks ve inisiyatiflere uzun yıllardır üst seviyelerde dâhil olan VakıfBank’ın yeni yerleşkesinde, tüm servis sistemlerinde enerji verimliliğine önem verildi. Proje kapsamında kullanılan aydınlatma armatürleri, ısıtma, soğutma, havalandırma ve otomasyon tasarım ve seçimlerinde Amerikan enerji verimliliği standardı (ASHRAE 90.1.2007) gereklilikleri ön planda tutuldu ve bu standarttan yüzde 28 daha yüksek performanslı /enerji verimli bir bina inşa edildi. Binada kullanılan inşaat malzemelerinde çevre dostu özellikte olanlar öncelikli olarak tercih edilirken iç mekanlarda kullanılan yapı kimyasallarının içeriğindeki uçucu organik zararlı bileşik oranlarının uluslararası limitlere uygunluğu kontrol edildi. İç mekanların havalandırması için uluslararası standartlara uygun gerekli tasarım kriterleri projeye entegre edilirken çevre dostu araç kullanımını desteklemek adına otoparkta düşük emisyonlu araçlara öncelikli park yerleri ayrıldı. Ayrıca projedeki bisiklet parkları ile de araç kullanımından kaynaklı emisyonların azaltılması hedeflendi.

Atık su geri kazanılıyor, yüzde 45’ten fazla su tasarrufu sağlanıyor

Projede özellikle su tüketimine yönelik önlemler dikkat çekerken yağmur suyu ve gri su toplanarak rezervuarlarda ve sulamada kullanılması ile şebeke suyu kullanımı önemli ölçüde azaltıldı. Yine batarya, armatür gibi parçalar düşük su akış debili seçildi. Bu sayede geri kazanılmış su desteği ile birlikte binada yüzde 45’in üzerinde su tasarrufu sağlayacak önlemler alındı. VakıfBank İFM binasının peyzaj tasarımında da sürdürülebilirlik kriterleri öne çıktı. Farklı bitki türleri ile hem yerel ve adapte bitki seçimine hem de biyoçeşitliliğin artırılmasına özen gösterilirken yeşil ve açık alanlarda kullanıcıların sosyalleşebilecekleri alanlar da sağlandı.