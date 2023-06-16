2023-2024 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank, kadrosuna yeni bir pasör kattığını açıkladı. Sarı-siyahlılar, 21 Ocak 2000 doğumlu Hollandalı oyuncu Sarah van Aalen ile anlaştı.

Kariyerine VV Trivos Wijchen’de başlayan van Aalen, daha sonra sırasıyla Talentteam Papendal, Sliedrecht Sport, USC Münster ve SC Potsdam formaları giydi.

Hollanda Ligi’nde, Hollanda Kupası’nda ve Hollanda Süper Kupası’nda şampiyonluk yaşayan oyuncu, Almanya kariyerinde ise; geçtiğimiz sezon Potsdam ile Almanya Süper Kupası’nda şampiyonluk yaşarken en değerli oyuncu seçildi.