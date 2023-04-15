VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha finale yükselmesinin ardından, Misli.com Sultanlar Ligi’nde Aydın Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu. Sarı-siyahlılar, 24. hafta mücadelesinde rakibini 3-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını 21’e çıkarttı.

Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki mücadelede VakıfBank; Aleksia Karutasu’nun 6, Nika Daalderop’un 5 sayı kaydettiği ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, rakibine sadece 10 sayı vererek seti hanesine yazdırdı. Çekişmeli geçen son seti de 25-23 almayı başaran VakıfBank mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Aleksia Karutasu 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; Derya Cebecioğlu 10, Nika Daalderop ve Bahar Akbay 9’ar sayı kaydetti.

VakıfBank, sıradaki maçında hafta içi lig mesaisi verecek. VakıfBank – Kuzeyboru mücadelesi 18 Nisan Salı, 14.00’te başlayacak.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - VAKIFBANK: 0-3

SALON: Mimar Sinan Spor Salonu

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç 3, Sara Loda 5, Sasa Planinsec 4, Anna Nicoletti 18, İdil Naz Başcan 6, Özlem Güven (L), Selin Adalı (L), Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci 2, Berra Eren 1

VAKIFBANK: Buket Gülübay 3, Nika Daalderop 9, Bahar Akbay 9, Aleksia Karutasu 17, Derya Cebecioğlu 10, Kübra Akman 8, Aylin Acar (L), Kara Bajema

SETLER: 21-25, 10-25, 23-25

SET SÜRELERİ: 25’, 20’, 28’

YENİGÜN HABER MERKEZİ