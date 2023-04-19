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VakıfBank sıradaki maçında Çukurova Belediyesi Adana Demir Spor ile karşılacak. Adana’daki mücadele 23 Nisan Pazar 14.00’te başlayacak.

VakıfBank’ta Aleksia Karutasu 20 sayıyla en skorer isim olurken; Nika Daalderop 16, Kara Bajema 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setinde, son bölümünde iyi bir seri yakalayan sarı-siyahlılar 25-23’lük skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette baştan sona üstün olan VakıfBank 25-15 ile durumu 2-0’a getirdi. Son seti de 25-17 alan VakıfBank mücadeleyi 3-0 kazandı.

Türkiye’nin 2018’den bu yana tek şampiyonu VakıfBank, ligdeki galibiyet serisini sürdürüyor. Sarı-siyahlılar, Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde Kuzeyboru ’yu 3-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını 22’ye çıkarttı.