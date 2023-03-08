Sarı-siyahlılar mücadeleyi 3-0 kazanarak dörtlü final biletini aldı.

AXA Sigorta Kupa Voley’de son iki sezonun şampiyonu VakıfBank, çeyrek final mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı. Bu sezon, 29 Aralık 2022’de hayatını kaybeden eski milli voleybolcu Dünya Baltacıoğlu adına, AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu ismiyle oynanan turnuvada sarı-siyahlılar rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setinde Paola Egonu ile 9 sayı bulan VakıfBank 25-14’lük skorla öne geçti (1-0). Sarı-siyahlılar ikinci setin ilk bölümünde geri düşse de set sonunu güçlü oynadı ve 25-19’luk skorla durumu 2-0’a getirdi. Son seti de 25-18 alan VakıfBank böylece set vermeden dörtlü finale yükseldi.

VakıfBank’ta, Paola Egonu 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 14, Zehra Güneş 8 sayı kaydetti.

VakıfBank sıradaki maçında Misli.com Sultanlar Ligi’nde Nilüfer Belediyespor’a konuk olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ