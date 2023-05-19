Vakıfbank, Türkiye’de birçok kişinin hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkıyor. Banka, bugünlerde bir kampanya başlatarak kiracıları ev sahibi yapacak! Vakıfbank’ın yürüttüğü bu kampanyadan kısaca bahsedeceğiz ve bu kampanyadan nasıl yararlanabileceğinizi anlatacağız.

0.69 Faiz Oranı ile 180 Ay Vadeli Konut Kredisi

Vakıfbank’ın yeni kampanyası, 0.69 faiz oranı ile 180 ay vadeli konut kredisi imkanı sunuyor. Bu kredi seçeneği, ev sahibi olmak isteyenler için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Ayrıca, bu kredi seçeneğiyle birlikte birçok avantaj da sunuluyor. Bunlardan bazıları şunlar:

Kredi taksitleri düşük seviyelerde tutuluyor

Kredi geri ödeme süresi 180 ay olarak belirleniyor

Kredi başvurusu online olarak yapılabiliyor

Kampanya Koşulları

Vakıfbank, "Yeni Evim Konut Finansman Paketi" adı altında yeni konut kredisi uygulaması için işlemleri başlattı. İlk 3 yıl taksit destekli olarak başvuruya açılan kredi paketi yoğun ilgi görürken, yüzde 0,69 vade farkı ile 180 ay vadeli kredi verileceği açıklandı.

Bu kredi seçeneğinden yararlanmak için belirli koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

Kredi başvuru sahibi olmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor

Kredi başvurusu yapmadan önce belirli bir gelir seviyesine sahip olmanız gerekiyor

Konutun tapusu veya konutun kira sözleşmesi gerekmektedir

Kredi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, belirli belgeleri tamamlamaları gerekiyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

Kimlik belgesi

Gelir belgesi

Tapu veya kira sözleşmesi belgesi

Vakıfbank’ın yeni kampanyası, birçok kişi için ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. Bu kredi seçeneği, düşük faiz oranı ve uzun geri ödeme süresi ile oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Kredi başvurusu yapmak için gerekli belgeleri tamamladıktan sonra, online olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu kampanyadan yararlanarak siz de hayallerinizdeki evi satın alabilirsiniz!