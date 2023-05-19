VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve kaptan Gabi Guimaeres, yarın Eczacıbaşı Dynavit ile yapılacak CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçın oynanacağı salonda düzenlenen basın toplantısında konuşan Guidetti, bir kez daha finalde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Şampiyonlar Ligi finalinde olmak elbette çok güzel. Ancak dokuzuncu kez final oynayacağımızı burada öğrendim. Çünkü sporda geride kalanları saymanın bir anlamı yok. Ne olduğundan ziyade ne olacağına odaklanmak zorundayız. Bu yeni bir mücadele. Yeni bir takımın çok uzun ve zor bir yolun ardından ulaştığı özel bir final. Bu yüzden her şeyden önce burada olmaktan gurur duyuyoruz. Finalde kalabalık bir seyircinin önünde harika bir takıma karşı oynayacağımız için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Türk Finali'nin anlamına değinen İtalyan teknik adam, "Buradaki tüm kadın sporcular Türkiye'deki gençler için rol model. Ülke kadınına güç veriyorlar, örnek oluyorlar. Burada Türk Finali'nin bir parçası olmak harika bir duygu. Türk kadınları ve Türk voleybolu şimdiden kupayı kazanmış durumda." dedi.

Gabi: "Kupayı kazanmak için sahaya çıkacağız"

VakıfBank'ın kaptanı Gabi Guimaraes, finalde olmanın heyecan verici olduğunu kaydetti.

"Bütün bir sezonun en büyük ve en önemli hedefi olan bu kupayı kazanmak için sahaya çıkacağız." diyen Guimaraes, "Kaptan olarak ilk yılımda Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olmak kendi adıma burayı daha özel kılıyor. Ben de sahada en iyi performansımı ortaya koyup, takımıma yardım etmeyi istiyorum. Çok zor bir maç olacağının farkındayız. İki Türk takımı olarak burada bulunmamız da Türkiye liginin kalitesini göstermesi bakımından oldukça anlamlı. Sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp, son topa kadar pes etmeden kupa için savaşacağız." değerlendirmesini yaptı. (AA)