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VakıfBank sıradaki maçında CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesine çıkacak. Üst üste 11. kez yarı finalde yer alan son şampiyon, 13 Nisan Perşembe 19.00’da Fenerbahçe Opet’e konuk olacak.

VakıfBank’ta Paola Egonu 21 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Gabi 17, Nika Daalderop 5, Kübra Akman 4 sayı kaydetti.

Karşılaşmanın ilk setinde Paola Egonu’dan 9, Gabi’den 8 sayı bulan VakıfBank 25-21’lik skorla 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen ikinci seti de 25-23 hanesine yazdıran sarı-siyahlılar durumu 2-0 getirdi. Son seti de aynı skorla alan VakıfBank mücadeleyi set vermeden kazanmayı başardı.

Türkiye’nin 2018’den bu yana tek şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta ’yı ağırladı. Sarı-siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleyi 3-0 kazanarak ligdeki galibiyet sayısını 19’a çıkarttı.