Türkiye’nin 2018’den bu yana tek şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta’yı ağırladı. Sarı-siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleyi 3-0 kazanarak ligdeki galibiyet sayısını 19’a çıkarttı.
Karşılaşmanın ilk setinde Paola Egonu’dan 9, Gabi’den 8 sayı bulan VakıfBank 25-21’lik skorla 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen ikinci seti de 25-23 hanesine yazdıran sarı-siyahlılar durumu 2-0 getirdi. Son seti de aynı skorla alan VakıfBank mücadeleyi set vermeden kazanmayı başardı.
VakıfBank’ta Paola Egonu 21 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Gabi 17, Nika Daalderop 5, Kübra Akman 4 sayı kaydetti.
VakıfBank sıradaki maçında CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesine çıkacak. Üst üste 11. kez yarı finalde yer alan son şampiyon, 13 Nisan Perşembe 19.00’da Fenerbahçe Opet’e konuk olacak.
VAKIFBANK – GALATASARAY HDI SİGORTA: 3-0
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Topal
VAKIFBANK: Kübra Akman 4, Cansu Özbay 2, Gabi 17, Zehra Güneş 3, Paola Egonu 21, Nika Daalderop 5, Aylin Acar (L), Ayça Aykaç (L), Aleksia Karutasu 1, Kara Bajema 1, Derya Cebecioğlu 3, Buket Gülübay, Chiaka Ogbogu 2
GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze Kılıç, Logan Eggeston 8, Mina Popovic 7, Anthi Vasilantonaki 13, İlkin Aydın 9, Ayçin Akyol 2, Bihter Dumanoğlu (L), Emine Arıcı 4, Sude Hacımustafaoğlu 1, Eda Kafkas 2,
SETLER: 25-21, 25-23, 25-23