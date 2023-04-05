Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde 5 şampiyonlukla en çok zafer yaşayan, turnuva tarihinin en çok maç kazanan takımı, son şampiyon VakıfBank, 11. kez üst üste yarı final heyecanı yaşayacak. Sarı-siyahlılar yarı final ilk maçında bir diğer Türkiye temsilcisi Fenerbahçe Opet’i ağırlayacak.

VakıfBank, final bileti almak için yarı finalde, geçtiğimiz sezon olduğu gibi, Fenerbahçe Opet ile mücadele edecek. Bu iki ekip daha önce 3’ü yarı finalde olmak üzere 4 kez CEV Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geldi. VakıfBank’ın şampiyonluğa yürüdüğü geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere sarı-siyahlılar tüm eşleşmelerde Fenerbahçe Opet’i elemeyi başardı.

Giovanni Guidetti: “Biz VakıfBank’ız ve bu tarz maçlara alışığız”

2016-2017 ve 2017-2018 sezonundan sonra bir kez daha üst üste iki sezon Avrupa’nın en büyüğü unvanını almak isteyen VakıfBank’ın, İtalyan antrenörü Giovanni Guidetti karşılaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, “11. kez üst üste yarı finalde olduğumuz için gurur duyuyoruz. Fenerbahçe ile eşleştiğimiz için de heyecanlıyız. Fenerbahçe son dönemde çok formda ve son dünya şampiyonu Imoco Conegliano’ya karşı performansları etkileyiciydi. Özellikle hücum 3’lüleri çok kaliteli. Ancak biz VakıfBank’ız. Elbette onlara saygı duyuyoruz ancak biz böyle maçlara çok alışık bir takımız ve bu eşleşme için büyük heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Paola Egonu: “Taraftarlarımıza keyifli bir maç sunmak istiyoruz”

197 sayıyla bu sezon VakıfBank’ın CEV Şampiyonlar Ligi’nde en çok skor üreten ismi olan Paola Egonu ise, “Fenerbahçe Opet çok güçlü bir ekip. Tıpkı bizim gibi. Bence çok ilginç ve heyecanlı bir eşleşme olacak. Biz, taraftarlarımıza ve tüm voleybolseverlere eğlenceli, keyifli bir maç sunmak istiyoruz” dedi.

VakıfBank – Fenerbahçe Opet eşleşmesi ilk maçı yarın 19.30’da başlayacak.

Mücadele Tivibu Spor kanallarından canlı izlenebilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ