Taraftarium24 VakıfBank - Eczacıbaşı maçı canlı izle şifresiz Tivibu Spor 2 canlı yayın Selçuk Sports Justin Tv Vakıf - Eczacı maçını canlı izle bedava donmadan kesintisiz Youtube VakıfBank - Eczacıbaşı canlı maç izle CEV Şampiyonlar Ligi | VakıfBank - Eczacıbaşı Voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? CEV Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. Peki VakıfBank - Eczacıbaşı maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? Detaylar burada...

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

20 Mayıs Cumartesi günü VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği müsabaka, İtalya'nın Torino kentinde oynanacak. Alpitour Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak. VakıfBank - Eczacıbaşı maçı Tivibu Spor ve Red Bull TV'den yayımlanacak.

Karşılaşmanın başhakemliğini Sırp Stanislava Simic yapacak. İkinci hakemlik görevini ise İtalyan Ilaria Vagni üstlenecek.

CEV Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. Peki VakıfBank - Eczacıbaşı maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? Detaylar burada...

FİNALE NASIL GELDİLER?

Avrupa Voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonuna bu sezon C Grubu'nda başlayan VakıfBank, 6 maçta 4 galibiyet alarak ikinci oldu. Sarı-siyahlı ekip, play-off'ta Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u, çeyrek finalde ise İtalyan Vero Volley'i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final yine bir Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Opet'i altın setle mağlup eden VakıfBank finale yükseldi.

Bu sezon iyi bir tablo çizen Eczacıbaşı Dynavit, E grubunu 6 üzerinden 6 alarak lider tamamladı. Doğrudan çeyrek finale kalan turuncu beyazlı ekip, bu turda Polonya ekibi de Developres'i 2 maçta mağlup etti. . Eczacıbaşı, yarı finalde İtalyan takımı Igor Gorgonzola'yı geçerek finale yükseldi.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk takımı finalde karşılaşacak.

VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın şampiyonluk için mücadele edecek olması ve kupanın her halükarda ülkeye gelecek olması maçı Türk voleybolu adına daha da anlamlı hale getirdi. İtalyan takımlarının tarihte üç kez finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, başka bir ülkeden iki takım ilk kez şampiyonluk maçı oynayacak.

Kupa 8. kez Türkiye'ye dönüyor

Türk takımları CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaşacak.

Son yıllarda yapılan yatırımların meyvelerini de alan kadın voleybolu, 2011'den bu yana 8. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracak.

VakıfBank'ın 2011 sezonunda ilk kez kazandığı Şampiyonlar Ligi kupası ardından 6 kez daha Türk takımı müzesine girdi. VakıfBank bu süreçte 5 kez kupayı kazanarak en çok şampiyonluk kazanan Türk takımı oldu. Bu organizasyonda Fenerbahçe ve Eczacıbaşı birer kez şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022'de, 2012'de Fenerbahçe'de, 2015'te Eczacıbaşı'nda kupayı kaldırma sevincini yaşadı.