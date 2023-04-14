CEV Şampiyonlar Ligi’nde 5 şampiyonlukla en çok zafer yaşayan, son şampiyon VakıfBank, 11. kez üst üste mücadele ettiği yarı finalde Fenerbahçe Opet’e konuk oldu. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki ilk mücadeleyi 3-0 kaybeden sarı-siyahlılar, rövanşı aynı skorla alarak maçı altın sete taşıdı. Altın setti de 15-12 kazanan VakıfBank, tarihinde 9. kez CEV Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdırdı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda maça Fenerbahçe Opet hızlı başlasa da VakıfBank Kaptan Gibi önderliğinde toparlandı. Özellikle bloklarda etkili olan sarı-siyahlılar 7 blok sayısı kaydettiği seti 25-22 kazanmayı başardı. İkinci sete güçlü başlayan VakıfBank, seti baştan sona önde götürdü ve 25-14’lük skorla durumu 2-0’a getirdi. Çekişmeli geçen son seti de 25-22 kazanan son şampiyon maçı altın sete taşıdı. Altın sette 15-12 kazanan VakıfBank finale yükseldi.

VakıfBank’ta Paola Egonu 21 sayıyla mücadelenin en skoreri olurken; Gabi 18, karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Kara Bajema 13, Chiaka Ogbogu ise 10 sayı kaydetti.

Giovanni Guidetti: “Bugün tırmanmamız gereken bir dağ vardı ve o dağın tepesine çıktık”

Maçın ardından büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Son 2 aydır set dahi kaybetmeyen harika bir takıma karşı oynadık. Çok iyi hazırlanmıştık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu tarz maçları nasıl oynaması gerektiğini çok iyi bilen bir takımım var. Oyuncularım çok motive, organize ve tutkululardı. Bugün önümüzde tırmanmamız gereken bir dağ vardı ancak adım adım o dağı tırmandık ve dağın tepesine çıktık” ifadelerini kullandı.

Kara Bajema: “Çok çalıştık ve karşılığını aldık”

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Kara Bajema, “Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok çalıştık ve karşılığını aldık. Final için çok heyecanlıyım. Çok zor bir maç olacak ancak kazanacağımıza inanıyoruz” dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi final mücadelesi 20 Mayıs’ta İtalya’nın Torino kentinde oynanacak. VakıfBank finalde bir diğer Türkiye temsilcisi Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE OPET – VAKIFBANK: 0-3

SALON: Vestel Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Paul Catelin Szabo Alexi, Nurper Özbar

FENERBAHÇE OPET: Macris Silva Carneiro, Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Melissa Vargas, Paola Egonu, Kara Bajema, Gizem Örge (L), Anna Lazareva,

VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paola Egonu, Kara Bajema, Ayça Aykaç (L), Derya Cebecioğlu, Nika Daalderop

Setler: 22-25, 14-25, 22-25, 12-15

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