Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3-0 yendiği İtalya temsilcisi Vero Volley MILANO’yu ikinci maçta 3-2 yenmeyi başardı ve adını 11. kez üst üste yarı finale yazdırdı.

5 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok zafer kazanan takımı olan son şampiyon VakıfBank, çeyrek final ilk maçında 3-0 yendiği İtalya temsilcisi Vero Volley MILANO’ya konuk oldu. Sarı-siyahlılar mücadeleyi 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk setini 25-18 Milano temsilcisi kazanırken; ikinci seti 25-22 VakıfBank, üçüncü seti aynı skorla Vero Volley MILANO aldı. Dördüncü sette 25-21’lik skorla maçı final setine taşıyan VakıfBank, bu seti de 15-11 kazanarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

VakıfBank’ta 36 sayı kaydeden Paola Egonu karşılaşmanın en skorer ismi olurken; en değerli oyuncu ödülünü de kazandı. Sarı-siyahlılarda Kara Bajema 19 sayı kaydederken; Zehra Güneş ise 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.

5 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok zafer kazanan ekibi olan VakıfBank, bu sonuçla beraber 11. kez üst üste adını yarı finale yazdırmış oldu. Sarı-siyahlılar son 10 yarı finalin 7’sinde finale yükselmeyi başardı.

157 galibiyetle CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok maç kazanan takımı da olan son şampiyon, bu turnuvada üst üste şampiyonluğa ulaşan son takım olma unvanını da koruyor.

VakıfBank’ın, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi Fenerbahçe Opet – Imoco Conegliano eşleşmesinin galibi olacak.

VERO VOLLEY MILANO - VAKIFBANK: 2-3

SALON: Allianz Cloud MILANO

HAKEMLER: Fabrice Collados – Ari Jokelainen

VERO VOLLEY MILANO: Jordan Larson 16, Raphaela Folie 8, Jordan Thompson 27, Miriam Sylla 8, Jovana Stevanovic 4, Alessia Orro 3, Parrocchiale Beatrice (L), Madgalena Stysak 4, Sonia Candi, Dana Rettke 3, Hanna Davyskiba 3

VAKIFBANK: Cansu Özbay 3, Gabi 9, Zehra Güneş 11, Paola Egonu 36, Kara Bajema 19, Chiaka Ogbogu 7, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay 2

SETLER: 25-18, 22-25, 25-22, 21-25, 11-15

SET SÜRELERİ: 25’, 29’, 34’, 30’, 15’