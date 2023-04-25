Vadesiz Hesap Nasıl Açılır?

Vadesiz hesap açmak son derece kolay olan bir işlemdir. Vadesiz hesap açmak istendiğinde bu işlem için bankanın müşterisinden talep etmiş olduğu belgelerin hazırlanmış olması ve birkaç form doldurulmasının gerekliliği söz konusudur. Tüm bunlara ek olarak vadesiz hesap açılış sözleşmesinin imzalanması yeterli olmaktadır.

18 yaşını doldurmuş durumda olan tüm bireyler kolaylıkla vadesiz banka hesabı açtırabilme olanağına sahiptirler. Fakat pek çok banka 18 yaşın altında olan kişiler için de bankacılık hizmetlerinden yararlana bilme olanağı için bazı özel uygulamalar sağlamaktadır.

Vadesiz hesap açmak için kişinin istediği bir banka şubesine kimlik belgeleriyle birlikte gitmesi yeterli olacaktır. İlgili bankanın şube yetkilileri çok kısa bir süre içerisinde başvuruda bulunan müşterisinin vadesiz hesabınızı açarak kullanıma hazır hale getirmektedir.

ATM’leri kullanabilmek için gerekli olan banka hesap kartı yahut ATM kartı ya da internet bankacılığını kullanabilmeniz için ise ihtiyaç duyulan şifreler, 3 ila 7 günlük bir zaman dilimi içerisinde kişinin bankaya vermiş olduğu adrese gönderilir.

Kişiye özel olarak kullanıma hazır hale getirilen banka kartı ve şifrenin ulaştırılmasından sonra kart sahipleri internet bankacılığı ve telefon bankacılığı şifrelerini oluşturabilir ve sonrasında açtırmış oldukları vadesiz hesabı kullanmaya başlayabilirler. Böylece bankaların vadesiz hesap sahiplerine sağlamakta olduğu çeşitli bankacılık hizmetlerinden faydalanılmaya başlanılmaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ