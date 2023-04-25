Vadeli Mevduat İçin Bankada Hesap Nasıl Açılır?

Vadeli mevduat, müşterilerin birikimlerini ya da kazanımlarını topladıkları hesaptır. Vadeli mevduat hesabının en önemli özelliği, paranın hesapta sürekli işlemesi ve belirli bir faiz oranı üzerinden her ay değer kazanmasıdır. Ayrıca vadeli hesaplarda müşteri, vadenin bitim tarihine kadar parayı çekmemelidir. Aksi durumda vade bozulur ve beklenen faiz geliri elde edilemez. Vade süreleri ise 1, 3, 6, 12 ay ve üstü şeklindedir. Eğer müşterinin mevcut bir vadeli hesabı varsa internet, mobil şube ya da telefon bankacılığı aracılığıyla banka hesabı açılabilir. Fakat ilk defa bir hesap açılışı olacaksa, kişinin şubeye gidip ‘’Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’’ ve ‘’Bireysel Müşteri Sözleşmesi’’ni imzalaması gerekir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ