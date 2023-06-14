he Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+’ın yeni orijinal içeriklerine bugün uzun zamandır heyecanla beklenen ‘Arayış’ eklendi. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikaye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu ‘Arayış’, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında aynı anda 6 bölümüyle birden yayına girdi.

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı; Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi önemli isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizi, seyirciye farklı bir dünyanın kapılarını açarken, merak uyandıran bu mistik dünyanın görünmeyen yüzü hakkında da ipuçları veriyor.

Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır. Metafizik, mutluluk, varoluş ve aşk temalarını sorgulatacak orijinal dizi ‘Arayış’ şimdi sadece Disney+’ta…