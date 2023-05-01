Prof. Dr. Ahmet Acar, temizlik malzemelerinin içerdiği kimyasal maddelerin insan sağlığı üzerinde tehlikeli etkilere yol açabileceğini belirterek, temizlik malzemelerinin kontrollü ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Acar, özellikle evde kullanılan çamaşır suyu, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, yer temizleyici ve cam temizleyici gibi ürünlerin insan sağlığı için zararlı olabileceğini ifade etti.

Solunum yolu rahatsızlıklarına ve cilt problemlerine dikkat çeken Prof. Dr. Acar, "Bu tür ürünlerin içinde bulunan kimyasal maddeler, solunum yollarında tahrişe neden olarak astım, bronşit ve diğer solunum yolu hastalıklarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Ayrıca, kimyasal temizlik ürünleri ciltte kuruluk, kaşıntı ve kızarıklık gibi sorunlara yol açabilir." dedi.

Çocukların temizlik malzemelerinden uzak tutulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Acar, "Özellikle çocukların hassas ciltleri ve bağışıklık sistemleri nedeniyle kimyasal temizlik ürünlerine maruz kalmaları daha büyük problemlere yol açabilir. Çocuklar, temizlik malzemelerini yemek ve içmek amacıyla kullanabilecekleri için, bu ürünlerin onların erişemeyeceği yerlerde saklanması önemlidir." diye ekledi.

Uzmanlar, doğal temizlik ürünlerine yönelmenin ve bilinçli tüketimin önemine işaret ederek, insan sağlığına zararlı olabilecek kimyasal temizlik malzemeleri yerine doğal alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.