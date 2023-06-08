Dolar, euro ve altında bu hafta itibariyle sert bir yükseliş var. Altın, dolar ve euro'nun TL karşısındaki değer kazancı yüzde 7'yi geçti. Uzmanlar olası riskler konusunda yatırımcılarını uyardı.

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT!

Altın fiyatlarının 1 gün içerisinde sert şekilde yükselmesini risk olarak değerlendiren İKO Başkanı Mustafa Atayık "Seçim öncesi belirsizlikler nedeniyle altın ve döviz fiyatları, belli bir bant aralığında seyrediyordu. Şimdi seçim geride kaldı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yurt içi ve yurt dışı piyasaların iyi tanıdığı Sayın Mehmet Şimşek getirildi. Piyasa, Sayın Bakan’ın devir-teslim töreninde verdiği ‘Şeffaflık ve öngörülebilir bir piyasa’ hedefi mesajını bir anlamda fiyatlıyor. Burada gördüğümüz en önemli risk ise fiyatların 1 gün içerisinde sert bir şekilde yükselmesidir. Dövizdeki artış beraberinde altında, TL bazında yükselişi de getirmiştir. Dolar/Ons fiyatı 2,035 TL’den 1,962’lerde işlem görmektedir." dedi.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altının alış ve satış arasındaki makasın kapanacağını belirten Atayık "Piyasanın ne yönde seyredeceğini ise ekonomi yönetiminin gelişmeler karşısında alacağı kararlar ve vereceği mesajlar, Merkez Bankası Para Kurulu’nun 22 Haziran’da alacağı faiz kararı etkili olacak. Biliyorsunuz seçim öncesi süreçte altının alış ve satış arasındaki makas da açılmıştı. Bu makasın, Merkez Bankası ve diğer ekonomi aktörlerinin sürece dahil olması ile hızla kapanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İNİŞ VE ÇIKIŞLARDA ANİ KARAR VERMEYİN"

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Atayık "Sektörümüz için alışverişte en hareketli dönem olan düğün sezonunun içerisindeyiz. Gurbetçi vatandaşlarımızın da gelmeye başlaması ile altındaki bu yükselişi düğün ve nişan talebi de etkiliyor. Vatandaşlara tavsiyemiz; sabırlı olmaları iniş ve çıkışlarda ani karar vermekten kaçınmalarıdır. Yeni ekonomi yönetiminin atacağı adımları takip etmelerinde fayda var. Altın, orta ve uzun vadede yatırımcısına mutlaka kazandırıyor. Süreci iyi takip ederek stabil hale gelecek bir ortamda yatırım kararı almaları önemlidir." şeklinde konuştu.

SAHTE ALTINA DİKKAT!

Ekonomik olarak gözüken altının sahte olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Atayık şunları söyledi:

Tavsiyemiz; bildikleri, tanıdıkları yıllardır mahalle ve semtlerinde bu işi yapmış aile kuyumcularından alışveriş yapmalarıdır. Alışveriş yaptıkları kuyumcuların İKO ve Ticaret Odası üyesi olmasına dikkat etsinler. Ucuz altın ve pırlanta diye bir şey yoktur. İnternette ekonomik olarak gözüken fiyatlara aldanıp alışveriş yapmasınlar. Fiziki altın ve mücevher alsınlar ve fatura almayı unutmasınlar. Ayrıca, vatandaşlarımız pırlantalı ve renkli taşlı mücevher alırken mutlaka uluslar arası sertifikasını da talep etsinler. Oda’mız bünyesinde 2016 yılından beri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle faaliyetlerini yürüten Türkiye’nin ilk yerli ve milli gemoloji laboratuarı GLT, pırlanta, renkli taşlar ve mücevher çok ekonomik fiyatlarla uluslar arası sertifika düzenliyor. Laboratuvarımız hafta içinde hem vatandaşlarımıza hem de kuyumculara hizmet veriyor. Vatandaşlarımız, düğün ve nişan için aldıkları mücevherleri gönül rahatlığı içinde GLT Laboratuvarı’mıza getirerek analiz yaptırabilirler.

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DOLAR VE EURO FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Finans Uzmanı ve Ekonomist Murat Özsoy piyasalara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde "Dolar TL, Euro TL kurlarında bugün aniden yaşanan artışlar sonrasında gelinen seviyeler ile gram altının 1400TL’nin üzerindeki seyri seçim öncesi döneme baktığımızda kendisini aslında hissettiren gelişmelerdi. Nitekim özellikle Nisan ayında yayınlanan yorum ve öngörülerimde bugün gelinen seviyeler konusundaki uyarılarımı çok net olarak ifade etmiştim. Bugün yaşanan sert artışların arkasında küresel makro ekonomik gelişmelerin olmadığını söyleyebilirim. Eğer o faktörler devreye girerse bugünkü artışların önü kesilemez ve durum çok daha vahim hale gelebilir." dedi.

DÖVİZ NEDEN BİRDEN YÜKSELDİ?

Özsoy "Türkiye’nin risk priminin düştüğü ve ABD dolar endeksinin artış trendinde olmadığı bir ortamda gelinen bu rekor seviyeler Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in ekonomide rasyonaliteye dönmemiz gerektiğine ilişkin söylemlerinin piyasa tarafından çok net olarak satın alındığını gösteriyor. Yapılan müdahaleler ile sıkıştırılan kurun şu anda serbest bırakılmasıyla bu sıkışmanın çözüldüğünü görüyoruz, bugün olan olay budur. Aşırı değerli TL’den şikayet eden ihracatçılar bu kur seviyelerinden belki tatminkar olacaktır ancak bu seviyelerin devam etmesi hane halkına artan enflasyon seviyeleri şeklinde de geri dönecektir" diye konuştu.

"DOLAR VE EURO YATIRIMCILARINI TERSTE BIRAKABİLİR"

Panik alımların yatırımcılarını zarara uğratabileceğini belirten Özsoy sözlerine şöyle devam etti:

Bu hızlı artış trendinin panik alımlar şeklinde devam etmemesi ve para otoritesinin hemen devreye girerek kontrolü ele alması gerekiyor. Aksi takdirde yılın son çeyreğinde daha da önü kesilemez artışlar gündeme gelebilecektir. Bu arada önemli de bir uyarı, 22 Haziran tarihinde TCMB PPK toplantısında sert bir faiz artışı kurdaki bu ani yükselişin yeniden geri çekilmesi gibi bir durum ortaya koyabilir ve yüksek seviyelerden alım yapılan dolar ve Euro yatırımcıları terste bırakabilir.