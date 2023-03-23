Dr. Çetin, sahurda maydanoz, nane, zencefil ve yeşil çay gibi besinleri tüketmenin ağız kokusunu önleyebileceğini belirtti. "Ağız kokusu diş, diş eti ve mide rahatsızlıklarından dolayı oluşur” diyen Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, ağız kokusunu önlemeye yönelik tavsiyelerini şöyle sıraladı: İftar ve sahurda olmak üzere mutlaka dişlerimizi fırçalamamız, diş ipi ve ağız solüsyonları kullanılması gerekir. Maydanoz, nane, zencefil, yeşil çay, ada çayı ve karanfil özlü tüketimler ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur. Çok sıcak ya da çok soğuk içeceklerin ağız kokusunu tetikleyeceğinden daha ılık tüketilmesine dikkat edilmeli. İftar ve sahurda pastırma, sucuk, soğan, sarımsak gibi kokuyu artıracak besinlerden uzak durulmalı. İftarda yemeklerin yanında limonlu su tüketin. Sahurda bol bol su tüketin.