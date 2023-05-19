Finans Uzmanı ve Ekonomist Murat Özsoy, Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özsoy, dolar/TL kurunun bugün 19.77 TL seviyesini aştığını belirterek, yılın ikinci yarısında ani ve hızlı bir kur yükselişinin olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

KURDA ANİ YÜKSELİŞE DAİR DEDİKODULAR ARTIYOR

Özsoy, TL'nin değeri konusunda piyasada ve reel kesimde en çok tercih edilen iki unsurun olduğunu belirtti. İlk olarak, istikrarın sağlanmış olması gerektiğini ve ikinci olarak da ani bir kur yükselişi konusunda tedirginlik olmaması gerektiğini ifade etti. Ancak, ikinci unsurun henüz sağlanmadığını ve kurda ani bir yükselişe dair dedikoduların artarak devam ettiğini belirtti.

FARK YÜZDE 2

Özsoy'a göre, TL'nin istikrarının sağlanıp sağlanmadığına bakarken, en düşük ve en yüksek kur seviyeleri arasındaki değişim oranına dikkat etmek gerekmektedir. Şu anda dolar/TL kurunda bu yıl içindeki en düşük ve en yüksek seviyeler arasındaki fark yüzde 2 civarındadır. Ancak, geçmiş yıllara bakıldığında, bu farkın çok daha yüksek olduğu görülmektedir.

Özsoy, bugün açıklanan TCMB piyasa katılımcıları anket sonuçlarına göre yıl sonunda dolar/TL kurunun beklentisinin 23.09 TL olduğunu belirtti. Ancak, Özsoy, daha önceki tahminlerinde seçimlere 19.68 TL ile girileceğini söylemiş ve bu tahmininin neredeyse doğru çıktığını ifade etti. Şu anda ise yıl sonu tahmininden önce, yani yılın ikinci yarısında 23.09 TL seviyesine ulaşılacağını öngördüğünü dile getirdi.

HIZLI KUR YÜKSELİŞİ SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR

Özsoy, eğer mevcut politikalarda bir değişiklik olmaz ve döviz girişi artmazsa ve cari açık sorunu devam ederse, yılın ikinci yarısında ani ve hızlı kur yükselişlerinin sürpriz olmayacağını belirtti.