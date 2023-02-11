Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesinden gelen hırsızlık ve yağma görüntülerinin vicdanları yaraladığına dikkati çekti.

Somut olaylara ilişkin Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında düzenlenmiş nitelikli hallerin bulunduğunu belirten Dönmez, "OHAL bölgesinde bunların tatbiki olacaktır. Normalde yağma suçunun cezası 10 ile 15 yıl arası hapis olarak değişirken depremzedelere giden yardım tırlarının önünün kesilerek yağma suçunun işlenmesi durumunda fail ya da failler, üst sınır olan 15 yıl hapis cezasına çarptırılır." ifadelerini kullandı.

Dönmez, yağma suçuna kasten yaralama suçunun da dahil olması durumunda gasbedilen kişiyi kasten yaralayarak yağma yapan zanlıların 18 yıl ile 33 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağını belirtti.

Şikayet aranmaksızın cezalandırılma söz konusu

Burcu Dönmez, depremin ardından zarar gördüğü için binalara giremeyen insanların korkularından faydalanarak market ve dükkanların camlarının kırılarak hırsızlık yapılması suçunun 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırıldığının altını çizdi.

Dönmez, bu tür durumlarda şikayet aranmaksızın cezalandırılmanın söz konusu olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Fail, acil bir ihtiyacı karşılamak için bu suçu işlemişse cezada indirime gidilebileceği gibi durumun özelliklerine göre ceza da verilmeyebilir. Marketlerden beyaz eşya, mutfak robotu gibi acil olmayan şeylerin çalındığına da şahit olduk. Bu gibi durumlarda ise faile, nitelikli hırsızlık suçundan 5 ile 10 yıl arasında ceza uygulanacaktır. Bunun yanı sıra yetkisi olmadığı halde kolluk kuvvetlerinin üniformasını ya da resmi arama kurtarma ekiplerinin kıyafetlerini giyerek suç işleyen zanlılar, muhtemelen durumun vahameti göz önünde bulundurularak üst sınır olan 10 yıl hapis cezası alacaktır."

Afet çadırlarının da konut statüsünde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Burcu Dönmez, "Yargıtay'a göre konut, devamlı veya geçici olarak kişilerin yerleşmek ve barınmak amacıyla oturmalarına elverişli yerleri ifade eder, bu anlamda çadırlar da konut olarak değerlendirilecektir. İzinsiz girilmesi ve hırsızlık yapılması durumunda konuta girilmiş sayılır. Fail, buna göre yargılanır." ifadelerini kullandı.