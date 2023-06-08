Altın yatırımcıları hükümetin kurulmasından sonra döviz ve altında hızlı bir yükseliş yaşandı. 8 Haziran 2023 Perşembe günü de yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Kapalı Çarşı gram altın ne kadar? Tam altın kaç gram? Ceyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar Kuyumcu altın fiyatları canlı CANLI altın fiyatları Ata altın Tam altın fiyatı 22 ayar altın, gram fiyatı Cumhuriyet altın fiyatları? Ekonomist altın yorumları son dakika Gram altın yorum uzman altın yorumları harem altın yorum çeyrek altın yorum altın yorum twitter tam altın yorum? gibi aramalar yapıyorlar.

8 Haziran Kapalıçarşı Altın Fiyatları Canlı 10:30:37



ALTIN ADI ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI EN YÜKSEK

Gram Altın 1469.29 --- 1500.29------ 14,45 (% 0,97)

Çeyrek Altın 2392 --- 2451 ---------17,00 (% 0,70)

Yarım Altın 4799 --- 4909 ---------40,00 (% 0,82)

Tam Altın 9613 -----9773 ----------65,00 (% 0,67)

Ata Altın 9835 -----10019---------96,00 (% 0,97)

14 Ayar Altın 816.94----984.27--------9,36 (% 0,96)

22 Ayar Bilezik 1341.77 ----1436.01---13,68 (% 0,96)

Gremse Altın 23922 -----24506----161,00 (% 0,66)

Çeyrek Altın Eski 2385 ----2436 ----16,00 (% 0,66)

Has Altın 1476.67 ------1495.8 ----14,40 (% 0,97)

Yarım Altın Eski 4755 ----4871------32,00 (% 0,66)

Tam Altın Eski 9584----9758-----64,00 (% 0,66)

Uzman Altın Yorumları 8 Haziran Perşembe

Gram Altın Yorumları / Ahlatcı Yatırım – 08 Haziran 2023

Yurtiçinde kur destekli gram altın rallisi devam ediyor. Dün en yüksek 1468TL seviyesi kaydedilirken kur tarafında yıl içerisindeki beklentilerin yukarı yönlü revize edilmesi artan talebi işaret etmişti. Nitekim Dünya Altın Konseyi’nin aylık raporuna göre; Türkiye’de yurtiçinde artan yerel altın talebini karşılayabilmek için iç piyasaya yapılan satışlar Merkez Bankalarının tuttuğu global resmi altın rezervlerinde düşüşe neden oldu.

Teknik olarak 1460TL direnç seviyesi olarak takip edilecek. Yükseliş hareketlerinde 1465TL ve 1470TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1455TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1450TL ve 1445TL destek bölgeleri takibimizde olacak.

Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni

Altın Yorumları / Tacirler Yatırım – 08 Haziran 2023

Ons Altın, geçtiğimiz işlem gününde satıcılı bir seyir ile %1.21 düşerek 1.940,03 USD seviyesinde, 5 günlük hareketli ortalamasının altında günlük kapanış gerçekleştirdi. Kontratlarda uzun pozisyon almak için beklenebilecek destek seviyeleri sırasıyla 1.938.36 USD seviyesi, 1.914,22 USD seviyesi ve 1.867,46 USD seviyesidir.

Ons Altın’da alıcılı seyrin oluşması durumunda, takip edeceğimiz direnç seviyeleri sırasıyla 50 günlük hareketli ortalama olan 1.991,04 USD seviyesi ve 2.032,88 USD seviyesidir.

Kaynak: Tacirler Yatırım Günlük Bülten