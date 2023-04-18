Tv8'de yayınlanan 2. sayfa'ya konuk olan Kayahan'ın kızı Beste Açar, uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren bu konulara ilgisinin olduğunu belirten Açar, "Çocukluğumdan beri ilgilendiğim bir alandı. Bununla ilgili aldığım eğitimler de hocalarım eşliğinde uzaylılarla iletişime geçtim. Daha önce de söylemiştim ben 12-13 yaşlarda uzaylılar tarafından kaçırılıp geri getirildim. Uzandığım yatakta camda bir ışık yansıması gördüm ve ona yaklaştım. Gördüğüm şey bir uzay aracıydı. O uzay aracına bindim. Orada bana bazı temaslar oldu üzerimde deneyler yapıldı. Daha sonra kendime geldiğimde evdeydim" dedi.

"Bu durumu babamla paylaştım"

Yaşadığı bu değişik durumu babası Kayahan ile paylaştığını söyleyen Beste Açar, "Babam çok açık görüşlü biriydi. Onunla bu yaşadığım olayı paylaştım. Daha sonra birkaç sefer daha uzaylılar tarafından kaçırıldım. Tüm dünyada bu şekilde uzaylılar tarafından kaçırılan insanlar var."

Fiziki özelliklerini tarif eden Acar, korkunç olmadıklarını ten ve derilerinin farklı olduğunu belirtti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi