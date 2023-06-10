Uzun Süreli Uzay Yolculukları ve Beyin Şişkinliği

Florida Üniversitesi Uygulamalı Fizyoloji ve Kinezyoloji Profesörü Rachel Seidler liderliğinde yapılan bu çalışma, uzayda geçirilen süre ile karıncıklardaki genişlemenin doğru orantılı olduğunu belirtti. Bilim insanları, özellikle 6 aydan daha uzun süreli uzay yolculukları sonrasında karıncıkların eski boyutlarına dönmesinin ortalama 3 yıl sürdüğünü belirtti.

Astronotlarda Beyinde Yüzde 25’e Varan Genişleme

Araştırmaya katılan 30 astronottan 8’i son iki hafta içerisinde kısa süreliğine uzayda görevliyken, 18'i altı aylığına, 4'ü ise bir yıl süresince uzayda görev yapmıştı. Araştırmacılar, uzayda iki hafta kalan astronotların beyinlerinde genişleme olmadığını, altı ay ve bir yıllık göreve giden astronotların beyinlerinde ise yüzde 11 ile 25 arasında genişleme tespit etti.

Beyinlerin Tamamen Düzelmeleri Uzun Zaman Alıyor

Dünya'ya dönüşün yedinci ayında yapılan testlerde, karıncıklarda yüzde 55 ila 64 arasında küçülme gözlemlendi. Ancak tamamen düzelmeleri için daha fazla zaman gerektiği bildirildi. Bu bulgular, uzay yolculuğunun insan vücudu ve özellikle beyin üzerindeki uzun süreli etkileri hakkında yeni bilgiler sunuyor.