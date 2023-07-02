Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan; BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan "2023 Dünya Uyuşturucu Raporu"nu değerlendirdi. Aslan, "Ülkemizdeki kaçak sayısıyla orantılı olarak uyuşturucu madde profilinin değişmesi en çok üzerinde durmamız gereken konu. Sığınmacılar uyuşturucu ticaretinin bir parçası haline gelmiştir" dedi.

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin "2023 Dünya Uyuşturucu Raporu"na göre küresel çapta 296 milyon kişi uyuşturucu kullanıyor. Raporu değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, her 17 kişiden birinin uyuşturucu kullandığı bilgisinin oldukça kaygı verici olduğunu söyledi.

Başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere küresel organize suçlar üzerine araştırmalar yapan Kolombiya merkezli Insight Crime tarafından Alessandro Ford imzasıyla yayınlanan bir araştırma da Türkiye'nin kıtalararası kokain ticaretindeki rolünün arttığını gösteriyor.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE TOPLUMSAL BOZULMANIN ÖNÜNÜ AÇIYOR"

Aslan, rapora ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

" Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporda ifade edilen istatistikler, uyuşturucu kullanımının küresel düzeyde ciddi bir sorun olduğunu göstermektedir. 15-64 yaş arasındaki her 17 kişiden birinin uyuşturucu kullandığı bilgisi oldukça kaygı verici. Dahası, son 10 yılda uyuşturucu kullanımında yaşanan yüzde 23'lük artış, sorunun büyüklüğünü ve ciddiyetini daha da vurgulamaktadır.

"SUÇ ORANLARININ ARTMASINA NEDEN OLUYOR"

Raporda belirtilen 296 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı bilgisi son derece endişe vericidir. Uyuşturucu kullanımının yaygınlığı sağlık, sosyal ve ekonomik bir dizi zararı da beraberinde getirmesi kaçınılmazdır. Bağımlılık, sağlık sorunları, suç oranlarının artması, toplumsal bozulmanın da önünün açılmasına neden olmaktadır.

Uyuşturucu kullanımıyla mücadelede sadece bağımlıları tedavi etmek değil, aynı zamanda tedarik zincirini ve kaçakçılığı engellemek, farkındalık yaratmak ve önleyici önlemleri güçlendirmek de önemlidir.

"KAÇAKLAR UYUŞTURUCU TİCARETİNİN BÜYÜK BİR PARÇASI"

Türkiye'deki uyuşturucu bağımlılığına da değinen Aslan, kaçakların uyuşturucu ticaretinde ciddi oranda artışa neden olduğunu bilgisini paylaştı.

Aslan, "Kaçak geçiş noktalarının sayısı, uyuşturucu satıcılarına daha fazla fırsat sunmaktadır. Afgan kaçaklar ülkelerinden gelirken sırt çantalarında ne getiriyor? Uyuşturucu hammaddelerini de kendileriyle birlikte ülkemize sokuyorlar. Hiçbir denetime tabi olmayan kaçakların özellikle genç erkeklerden oluşması ve ülkemizdeki kaçak sayısıyla orantılı olarak uyuşturucu madde profilinin değişmesi en çok üzerinde durmamız gereken konu. Sığınmacılar uyuşturucu ticaretinin bir parçası haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.