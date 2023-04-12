Ankara'dan yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyon, TEM ve özel harekat polislerinin katılımıyla gerçekleştirildi ve Çetinkaya, 5 suç örgütü üyesiyle birlikte saklandıkları adreste gözaltına alındı.

Çetinkaya'nın, 2003'te İstanbul'da büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayında ve 2013'te Rize ve Artvin'de gerçekleşen eroin operasyonlarında ithal veya imal etmek ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçlarından arandığı belirtildi. Ayrıca İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydı bulunan Çetinkaya'nın, yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunmaktadır.

Kaynak:AA